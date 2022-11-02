ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией

Новина українською →
Кипр, Среда 02 ноября 2022 14:48
Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией Фото: Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Кипра объявили, что в стране больше не будут применяться упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Mirror .

Отмечается, что с 1 декабря страна начнет взимать полную плату за оформление туристических виз с россиян, ранее освобожденных от визовых сборов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, владельцы российских паспортов должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы, за детей от 6 до 12 лет - 40 евро.

Власти Кипра отметили, что такое решение принято из-за приостановления соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме 12 сентября.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 19 сентября, когда по решению правительства вступили в силу ограничения на несущественные поездки, поток граждан России в Латвию сократился на 34 процента.

Также раньше мы писали, что 18 октября, вслед за другими странами, Германия усложнила выдачу виз россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
росіяни Кипр Визовый режим
NEWS
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС