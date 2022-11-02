Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией

Власти Кипра объявили, что в стране больше не будут применяться упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Mirror .

Отмечается, что с 1 декабря страна начнет взимать полную плату за оформление туристических виз с россиян, ранее освобожденных от визовых сборов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, владельцы российских паспортов должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы, за детей от 6 до 12 лет - 40 евро.

Власти Кипра отметили, что такое решение принято из-за приостановления соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме 12 сентября.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.