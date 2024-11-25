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Кіпр розглядає можливість вступу до НАТО, - Kathimerini

Фото: президент Кіпру Нікос Христодулідіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс представив стратегічний план можливої інтеграції країни в НАТО на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Пропозиція, озвучена в Овальному кабінеті, вже отримала позитивний відгук із Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав кіпрський план "безпрограшним" і підкреслив його значний потенціал для регіональної стабільності.

Початкові обговорення цієї ініціативи почалися ще з колишнім заступником держсекретаря Вікторією Нуланд, а влітку продовжилися з представниками Пентагону. Офіційна презентація плану, що відбулася 30 жовтня, вивела ініціативу на новий політичний рівень.

Після візиту до США Христодулідіс обговорив стратегію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства в Бухаресті.

Ключова мета плану - зміцнення зв'язків Кіпру з НАТО і підготовка до можливого членства. Однак цей процес залежить від прогресу у врегулюванні кіпрського конфлікту і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною. Прорив у цих питаннях міг би принести Анкарі доступ до європейських інституцій, у чому їй зараз перешкоджає вето Кіпру.

Для реалізації амбітних цілей Кіпр висунув три стратегічні запити США: довгострокове зняття збройового ембарго, розширення програм військового навчання і допомогу в модернізації військового потенціалу. Зокрема, Нікосія сподівається отримати американську допомогу для розширення бази Андреаса Папандреу в Пафосі, що дасть змогу відповідати стандартам НАТО і розміщувати військові сили США на постійній основі.

Кіпр посідає особливе місце серед країн Європейського Союзу: будучи його повноправним членом, він залишається поза НАТО. Цей статус зумовлений складним переплетенням історичних, геополітичних і внутрішніх чинників.

Однією з ключових причин є триваючий конфлікт на острові. З 1974 року частина Кіпру перебуває під турецькою окупацією, що зберігає напруженість між двома громадами і ускладнює реалізацію великих зовнішньополітичних ініціатив.

Туреччина, яка визнає тільки турецький уряд Північного Кіпру, розглядає будь-які спроби Кіпру наблизитися до НАТО як пряму загрозу.

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