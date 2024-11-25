Кипр рассматривает возможность вступления в НАТО, - Kathimerini

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал кипрский план "беспроигрышным" и подчеркнул его значительный потенциал для региональной стабильности.

Первоначальные обсуждения этой инициативы начались еще с бывшим заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, а летом продолжились с представителями Пентагона. Официальная презентация плана, состоявшаяся 30 октября, вывела инициативу на новый политический уровень.

После визита в США Христодулидис обсудил стратегию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Ключевая цель плана - укрепление связей Кипра с НАТО и подготовка к возможному членству. Однако этот процесс зависит от прогресса в урегулировании кипрского конфликта и улучшения отношений между ЕС и Турцией. Прорыв в этих вопросах мог бы принести Анкаре доступ к европейским институтам, в чем ей сейчас препятствует вето Кипра.

Для реализации амбициозных целей Кипр выдвинул три стратегических запроса США: долгосрочное снятие оружейного эмбарго, расширение программ военного обучения и помощь в модернизации военного потенциала. В частности, Никосия надеется получить американскую помощь для расширения базы Андреаса Папандреу в Пафосе, что позволит соответствовать стандартам НАТО и размещать военные силы США на постоянной основе.