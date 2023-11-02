Кіпр приєднався до переговорів про гарантії безпеки для України, - Зеленський

"Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася", - написав глава держави.

Також Зеленський висловив подяку своєму кіпрському колезі Нікосу Христодулідісу.

"Ми продовжимо разом зміцнювати європейську безпеку та поглиблювати двосторонню співпрацю", - наголосив президент України.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Також повідомлялося, що Україна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Британією.