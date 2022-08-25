UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кипр может передать Украине свои системы ПВО, - Forbes

Фото: Кипр может передать Украине свои системы ПВО (opk.com.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

США планирует убедить Кипр отдать свои старые системы ПВО украинской армии, после покупки "Железного купола" в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сейчас структура противовоздушной обороны Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия.

На замену этих систем Никосия планирует приобрести систему ПВО "Железный купол" у Израиля. Для этого США должны одобрить это решение, поскольку более 35 лет назад ввели эмбарго на продажу оружия Кипру.

В случае снятия такого эмбарго, Кипр в дальнейшем сможет заказывать у США другие системы, которые нужны для обороны страны. Поэтому страна сможет получить большую выгоду, если передаст свои системы ПВО Украине.

Напомним, что США предоставит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКипрПВОВойна в Украине