Кипр может передать Украине свои системы ПВО, - Forbes

Сейчас структура противовоздушной обороны Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия.

На замену этих систем Никосия планирует приобрести систему ПВО "Железный купол" у Израиля. Для этого США должны одобрить это решение, поскольку более 35 лет назад ввели эмбарго на продажу оружия Кипру.

В случае снятия такого эмбарго, Кипр в дальнейшем сможет заказывать у США другие системы, которые нужны для обороны страны. Поэтому страна сможет получить большую выгоду, если передаст свои системы ПВО Украине.