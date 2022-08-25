Кипр может передать Украине свои системы ПВО, - Forbes

США планирует убедить Кипр отдать свои старые системы ПВО украинской армии, после покупки "Железного купола" в Израиле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Сейчас структура противовоздушной обороны Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия.
На замену этих систем Никосия планирует приобрести систему ПВО "Железный купол" у Израиля. Для этого США должны одобрить это решение, поскольку более 35 лет назад ввели эмбарго на продажу оружия Кипру.
В случае снятия такого эмбарго, Кипр в дальнейшем сможет заказывать у США другие системы, которые нужны для обороны страны. Поэтому страна сможет получить большую выгоду, если передаст свои системы ПВО Украине.
Напомним, что США предоставит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma.
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