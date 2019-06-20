ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз рассмотрит возможные меры против Турции из-за бурения в Средиземном море

Новости » Политика    20.06.2019 - 06:16
Евросоюз рассмотрит возможные меры против Турции из-за бурения в Средиземном море
Иллюстративное фото (GettyImages)

Кипр считает воды, где Турция ведет бурение, своей исключительной экономической зоной

Европейский союз намерен рассмотреть ответные меры против Турции из-за проведения ею буровых работ в Средиземном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министры Евросоюза предложили "незамедлительно представить варианты" мер исполнительному и внешнеполитическому ведомству ЕС.

Министры также заявили, что переговоры о вступлении Турции в блок и о таможенной сделке заморожены и пообещали "серьезные немедленные негативные последствия" бурения у берегов Кипра.

В свою очередь, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что он удовлетворен реакцией Евросоюза.

"Мы удовлетворены реакцией наших коллег по воплощению словесной солидарности в конкретные решения", - заявил он.

Между Турцией и Кипром существуют разногласия по поводу морских запасов газа в восточной части Средиземного моря. Кипр считает эти воды своей исключительной экономической зоной, а Турция ведет разработку месторождений в восточной части моря на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра.

Напомним, Администрация президента США рассматривает введение санкций в отношении Турции из-за закупки российской системы ПРО С-400.

На саммите ЕС примут решение об очередном продлении санкций против России Турция не примет требований США по поставке российских С-400
Новости Украины ЕвросоюзТурцияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь