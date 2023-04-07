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Кіпр надасть Україні технічну допомогу з розмінування, - Міноборони

Фото: Кіпр надасть Україні технічну допомогу з розмінування (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Кіпр надасть Україні технічний вишкіл з розмінування в рамках гуманітарної допомоги.

Про це заявив міністр оборони Кіпру Міхаліс Георгаллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми розмістимо персонал, який займатиметься розмінуванням і виявленням мін", - заявив він.

Зазначається, що група з приблизно 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який сьогодні перебуває з візитом на Кіпрі, збирається оглянути райони, де відбуватиметься навчання.

Зазначимо, що Кіпр був розділений внаслідок турецького вторгнення 1974 року після короткого перевороту. Роздільна лінія в 180 км по Кіпру була всіяна мінними полями доти, доки обидві сторони не розпочали розмінування територій у минулому десятилітті за сприяння ООН.

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков побував із візитом Греції у рамках чергових зустрічей з офіційними особами країн НАТО.

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