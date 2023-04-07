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Кипр предоставит Украине техническую помощь по разминированию, - Минобороны

Фото: Кипр предоставит Украине техническую помощь по разминированию (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

Об этом заявил министр обороны Кипра Михалис Георгаллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы разместим персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - заявил он.

Отмечается, что группа из примерно 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для обучения в последнюю неделю апреля.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который сегодня находится с визитом на Кипре, собирается осмотреть районы, где будет проходить обучение.

Отметим, что Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота. Разделительная линия в 180 км по Кипру была усеяна минными полями до тех пор, пока обе стороны не начали разминирование территорий в прошлом десятилетии при содействии ООН.

Напомним, вчера министр обороны Украины Алексей Резников побывал с визитом Греции в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

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