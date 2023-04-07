Кипр предоставит Украине техническую помощь по разминированию, - Минобороны

"Мы разместим персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - заявил он.

Отмечается, что группа из примерно 18 украинских офицеров прибудет на Кипр для обучения в последнюю неделю апреля.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который сегодня находится с визитом на Кипре, собирается осмотреть районы, где будет проходить обучение.

Отметим, что Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота. Разделительная линия в 180 км по Кипру была усеяна минными полями до тех пор, пока обе стороны не начали разминирование территорий в прошлом десятилетии при содействии ООН.

Напомним, вчера министр обороны Украины Алексей Резников побывал с визитом Греции в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.