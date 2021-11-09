Кипр не будет закрывать границу для украинцев: условия въезда

По словам Кулебы, Кипр стала первой страной союза, которая несмотря на решение Совета ЕС, сохранила возможность въезда для украинцев.

Какие условия путешествия на Кипр

Вакцинированным туристам необходимо иметь при себе один из документов:

действующий сертификат о вакцинации международного образца;

бумажное свидетельство ВОЗ;

бумажный сертификат с портала "Дия".

Невакцинированным туристам со своей стороны, необходимо иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан в сертифицированной лаборатории Украины в течение 72 часов до вылета. По прибытии придется сделать еще один ПЦР-тест и находиться на самоизоляции до получения результата.