Кипр не будет снимать блокировку санкций против режима Лукашенко, - Reuters

Кипр на саммите лидеров Европейского союза не будет поддерживать введение санкций против белорусских чиновников. Там заявляют, что они могут быть внедрены только в том случае, если санкции параллельно будут наложены на Турцию.

Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал кипрский дипломат.

Он также добавил, что накануне президент Кипра Никос Анастасиадис встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.

"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться, но на данный момент я бы не стал бы ставить деньги на счастливый исход", - отметил кипрский дипломат.

Напомним, месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушения прав человека, однако этого не произошло из-за позиции Кипра, который хочет, чтобы параллельно были введены санкции на Турцию. Это связано со спором об энергоресурсах, который вызвал напряженность в Восточном Средиземноморье.

Также ранее РБК-Украина писало, что Кипр не будет блокировать введение санкций против Беларуси и выполнит решение Совета Европейского союза.

Кроме того, ранее Кипр наложил вето на проект штрафных мер против Беларуси.