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Кіпр не зніматиме блокування санкцій проти режиму Лукашенка, - Reuters 

Автор: Андрій Козловський

Кіпр на саміті лідерів Європейського союзу не буде підтримувати введення санкцій проти білоруських чиновників. Там заявляють, що вони можуть бути запровадженні тільки в тому випадку, якщо санкції паралельно будуть накладені на Туреччину.

Про це повідомляє Reuters.

"Щоб вивільнити білоруське досьє, ми повинні домовитися і за нашими пропозиціями", - сказав кіпрський дипломат.

Він також додав, що напередодні президент Кіпру Нікос Анастасіадіс зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, який головуватиме на дводенному саміті, щоб викласти позицію Нікосії.

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"Я думаю, що в Європейській раді буде довга дискусія. Я не виключаю, що з цього може щось вийти, але на даний момент я б не став ставити гроші на щасливий результат", - зазначив кіпрський дипломат.

Нагадаємо, місяць тому ЄС пообіцяв ввести санкції щодо Білорусі за фальсифікації виборів і порушення прав людини, однак цього не сталося через позицію Кіпру, який хоче, щоб паралельно були введені санкції на Туреччину. Це пов'язано з суперечкою про енергоресурси, яка викликала напруженість у Східному Середземномор'ї.

Також раніше РБК-Україна писало, що Кіпр не буде блокувати введення санкцій проти Білорусі та виконає рішення Ради Європейського союзу.

Крім того, раніше Кіпр наклав вето на проект штрафних заходів проти Білорусі.

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