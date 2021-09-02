ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кипр будет прививать третьей дозой людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом

Новина українською →
Кипр, Четверг 02 сентября 2021 16:58
Кипр будет прививать третьей дозой людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом Фото: Кипр будет прививать бустерной дозой людей старше 65 лет (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Министр здравоохранения Кипра Кипра Михалис Хаджипантелас заявил, что власти страны приняли решение вакцинировать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Хаджипантелас сообщил, что третьей дозой также будут прививать медицинских работников. Бустерной дозой будут вакцинировать людей, которые сделали вторую не менее шести месяцев назад.

Он отметил, что расширение программы ревакцинации будет зависеть от рекомендаций медицинского консультативного комитета.

По состоянию на 31 августа, на Кипре около 74% населения привились от коронавируса.

Напомним, что во Франции началась вакцинация от COVID-19 третьей дозой людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр Вакцинация
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет