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Кіпр щепитимуть третьою дозою людей старше 65 років і з ослабленим імунітетом

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Кіпр, Четвер 02 вересня 2021 16:58
Кіпр щепитимуть третьою дозою людей старше 65 років і з ослабленим імунітетом Фото: Кіпр щепитимуть бустерною дозою людей старше 65 років (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр охорони здоров'я Кіпру Кіпру Міхаліс Хаджіпантелас заявив, що влада країни прийняла рішення вакцинувати третьою дозою вакцини від COVID-19 людей старше 65 років і з ослабленим імунітетом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Хаджіпантелас повідомив, що третьою дозою також щепитимуть медичних працівників. Бустерной дозою вакцинуватимуть людей, які зробили другу не менше шести місяців тому.

Він зазначив, що розширення програми ревакцинації залежатиме від рекомендацій медичного консультативного комітету.

Станом на 31 серпня, на Кіпрі близько 74% населення щепились від коронавірусу.

Нагадаємо, що у Франції почалася вакцинація від COVID-19 третьою дозою людей старше 65 років і з хронічними захворюваннями.

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