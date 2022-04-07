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Кипр аннулирует "золотые паспорта" четырех россиян, попавших под санкции, - Reuters

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Никосия, Четверг 07 апреля 2022 16:22
Кипр аннулирует "золотые паспорта" четырех россиян, попавших под санкции, - Reuters Фото: Кипр аннулирует "золотые паспорта" четырех россиян, попавших под санкции (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти Кипра намерены аннулирует паспорта четырех россиян, попавших под санкции. В частности, тех, кто получил кипрское гражданство по инвестиционной схеме, прекращенной в конце 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Имена этих людей не были раскрыты, но они входят в список из более чем 800 человек, против которых Европейский союз ввел санкции после вторжения России в Украину и которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину.

Один из источников издания заявил, что общее число паспортов, которые будут аннулированы, составляет 21, включая иждивенцев россиян, попавших под санкции.

Кипр предоставил гражданство 2 886 российским гражданам, среди которых были инвесторы и члены их семей, в период с 2007 по август 2020 года.

Они были в числе 6 779 человек, получивших гражданство за инвестиции в размере не менее 2 млн евро. Позднее комиссия по расследованию установила, что эта схема работала в правовом вакууме более десяти лет без надлежащего надзора.

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