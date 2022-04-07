ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кіпр анулює "золоті паспорти" чотирьох росіян, які потрапили під санкції, - Reuters

Новость на русском →
Нікосія, Четвер 07 квітня 2022 16:22
Кіпр анулює "золоті паспорти" чотирьох росіян, які потрапили під санкції, - Reuters Фото: Кіпр анулює "золоті паспорти" чотирьох росіян, які потрапили під санкції (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Кіпру має намір анулює паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції. Зокрема, тих, хто отримав кіпрське громадянство за інвестиційною схемою, припиненою в кінці 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Імена цих людей не були розкриті, але вони входять до списку з більш ніж 800 осіб, проти яких Європейський союз ввів санкції після вторгнення Росії в Україну і які вважаються близькими до президента Росії Володимира Путіна.

Одне з джерел видання заявило, що загальне число паспортів, які будуть анульовані, становить 21, включаючи утриманців росіян, які потрапили під санкції.

Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей, в період з 2007 по серпень 2020 року.

Вони були серед 6 779 осіб, які отримали громадянство за інвестиції в розмірі не менше 2 млн євро. Пізніше комісія з розслідування встановила, що ця схема працювала в правовому вакуумі понад десять років без належного нагляду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кипр Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі