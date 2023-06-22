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Нічні обстріли України: що відомо про наслідки ворожих атак

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Одеса, Четвер 22 червня 2023 09:14
Нічні обстріли України: що відомо про наслідки ворожих атак Фото ілюстративне: РФ вночі атакувала Україну ракетами та дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 22 червня черговий раз атакувала Україну. Окупанти застосували дрони-камікадзе та ракети.

Все, що відомо про наслідки нічних обстрілів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Цієї ночі росіяни атакували відразу декілька регіонів України. Вибухи чули у Харкові, Одесі, Кривому Розі та Кременчуці Полтавської області.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, військові зафіксували пуски іранських "Шахедів", ракет з Азовського моря, також був зліт літаків Ту-22МЗ та МіГ-31.

Одеська область

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Одеську область вночі атакували дрони-камікадзе. За її словами, сили ППО збили три "Шахеди", але було влучання.

"Є в Одеській області збиття трьох "Шахедів", є, на жаль, і попадання. Уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучення теж немає", - сказала Гуменюк.

За попередньою інформацією, дрон окупантів влучив у складське приміщення.

Дніпропетровська область

За даними ОВА, російська армія завдала ракетного удару по Лозуватській громаді Криворізького району. Попередньо, окупанти випустили ракети з акваторії Азовського моря.

Через атаку пошкоджено 10 приватних житлових будинків, 1 господарча споруда, 2 гаражі, 2 автомобілі, газопровід, водогін, лінії електропередачі. На щастя, жертв та поранених не було.

Також війська РФ вночі з артилерії обстріляли Нікополь, люди не постраждали.

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