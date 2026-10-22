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"Кинув Україну": Білл Клінтон публічно розкритикував Трампа

14:24 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Кинув Україну": Білл Клінтон публічно розкритикував Трампа Фото: Білл Клінтон (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп фактично зрадив свого союзника - Україну - та перейшов на бік ворога - Росії.

Про це заявив колишній глава Білого дому Білл Клінтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AOL.

За словами Клінтона, йому набридло, як Трамп ставиться до союзників США.

Також його обурює, що чинний президент зближується з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені набридло те, як ми ставимося до наших союзників, наче вони ніщо. І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії, - покинув Україну та знову перейшов на бік Володимира Путіна", - заявив Клінтон.

До речі, напередодні з різкою заявою на адресу глави Білого дому виступила і дружина Білла Клінтона - Гілларі.

На її переконання, нові поступки Трампа Кремлю можна пояснити компроматом, який, імовірно, має на нього Путін.

Гілларі Клінтон наголосила, що цю версію підтверджує небажання президента США оприлюднювати скандальні файли Джеффрі Епштейна.

"Я й досі вважаю, що Путін має щось на Трампа", - заявила вона.

Клінтон озвучила припущення, що ідеться про фото, відео "чи що завгодно".

Вона схиляється до думки, що логіка президента США у цьому питання банальна: тримати Путіна задоволеним, щоб той не оприлюднив те, що має.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп влаштував нові гучні розбірки, коли його запитали про санкції проти Росії.

Також стало відомо, чому президент США розлютився на українського колегу Володимира Зеленського.

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Володимир Путін Дональд Трамп Війна Росії проти України
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