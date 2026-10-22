"Бросил Украину": Билл Клинтон публично раскритиковал Трампа

Президент США Дональд Трамп фактически предал своего союзника - Украину - и перешел на сторону врага - России.

Об этом заявил бывший глава Белого дома Билл Клинтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AOL .

По словам Клинтона, ему надоело, как Трамп относится к союзникам США.

Также его возмущает, что действующий президент сближается с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне надоело то, как мы относимся к нашим союзникам, как будто они ничто. И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании, - бросил Украину и снова перешел на сторону Владимира Путина", - заявил Клинтон.

Кстати, накануне с резким заявлением в адрес главы Белого дома выступила и супруга Билла Клинтона - Хиллари.

По ее убеждению, новые уступки Трампа Кремлю можно объяснить компроматом, который предположительно есть у Путина на Трампа.

Хиллари Клинтон подчеркнула, что эту версию подтверждает нежелание президента США обнародовать скандальные файлы Джеффри Эпштейна.

"Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа", - заявила она.

Клинтон озвучила предположение, что речь идет о фото, видео или "чем угодно".

Она склоняется к мнению, что логика президента США в этом вопрос банальная: держать Путина довольным, чтобы тот не обнародовал то, что у него есть.