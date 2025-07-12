Кинув союзника? Путін хоче, щоб Іран пішов на "ядерні ультиматуми" США, - ЗМІ

За даними видання, Путін заявив іранським чиновникам та президенту США Дональду Трампу, що він підтримує ідею нової "ядерної угоди" між Вашингтоном та Тегераном. Проте угода передбачає відмову Ірану від збагачення урану - на що іранський режим аятол не збирається погоджуватися.

Видання підкреслює важливість цього моменту. Річ у тім, що Путін та Росія протягом багатьох років підтримували Іран у ядерному питанні. При цьому Кремль вважався ледве не головним "ядерним адвокатом" Тегерану. Але зараз Путін різко змінив свою позицію - після 12-денного збройного протистояння Ірану та Ізраїлю.

У неофіційних переговорах Москва закликає Іран погодитися на вимогу "нульового збагачення", сказали виданню джерела, знайомі з питанням. Також два джерела в ізраїльському уряді повідомили, що Кремль попередив уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо своєї позиції.

Відкрито Путін висловився про підтримку концепції "нульового збагачення" під час телефонних розмов із Трампом, а також із французьким президентом Еммануелем Макроном.

"Путін підтримав нульове збагачення. Він закликав іранців працювати над цим, щоб зробити переговори з американцями більш сприятливими. Іранці сказали, що не погодяться на це", - сказав один з європейських чиновників.

При цьому Іран, за даними видання, розлючений на Росію. Москва попри підписану угоду про всеосяжне стратегічне партнерство не надала Ірану жодної допомоги під час конфлікту з Ізраїлем - якщо не враховувати публікації у пресі та висловлювання російських урядовців.

Переговори із США

При цьому Іран не відкидає саму ідею переговорів зі Сполученими Штатами. Проте, як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, Іран хоче бути впевнений, що під час переговорів він не зіткнеться з новими ударами США.

"Насамперед США повинні змінити поведінку і більше не завдавати ударів по Ірану. Тоді переговори можуть продовжитися", - сказано в інтерв'ю міністра.