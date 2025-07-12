Кинув союзника? Путін хоче, щоб Іран пішов на "ядерні ультиматуми" США, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін не залишив ідеї нав'язати свої послуги "посередника" в укладенні угоди між Іраном та США. Зокрема Путін вмовляє Тегеран погодитися на вимогу Вашингтону припинити збагачення урану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, Путін заявив іранським чиновникам та президенту США Дональду Трампу, що він підтримує ідею нової "ядерної угоди" між Вашингтоном та Тегераном. Проте угода передбачає відмову Ірану від збагачення урану - на що іранський режим аятол не збирається погоджуватися.
Видання підкреслює важливість цього моменту. Річ у тім, що Путін та Росія протягом багатьох років підтримували Іран у ядерному питанні. При цьому Кремль вважався ледве не головним "ядерним адвокатом" Тегерану. Але зараз Путін різко змінив свою позицію - після 12-денного збройного протистояння Ірану та Ізраїлю.
У неофіційних переговорах Москва закликає Іран погодитися на вимогу "нульового збагачення", сказали виданню джерела, знайомі з питанням. Також два джерела в ізраїльському уряді повідомили, що Кремль попередив уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо своєї позиції.
Відкрито Путін висловився про підтримку концепції "нульового збагачення" під час телефонних розмов із Трампом, а також із французьким президентом Еммануелем Макроном.
"Путін підтримав нульове збагачення. Він закликав іранців працювати над цим, щоб зробити переговори з американцями більш сприятливими. Іранці сказали, що не погодяться на це", - сказав один з європейських чиновників.
При цьому Іран, за даними видання, розлючений на Росію. Москва попри підписану угоду про всеосяжне стратегічне партнерство не надала Ірану жодної допомоги під час конфлікту з Ізраїлем - якщо не враховувати публікації у пресі та висловлювання російських урядовців.
При цьому Іран не відкидає саму ідею переговорів зі Сполученими Штатами. Проте, як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, Іран хоче бути впевнений, що під час переговорів він не зіткнеться з новими ударами США.
"Насамперед США повинні змінити поведінку і більше не завдавати ударів по Ірану. Тоді переговори можуть продовжитися", - сказано в інтерв'ю міністра.
Ще у червні Трамп заявив, що Путін може стати посередником в укладенні миру між Іраном та Ізраїлем. За словами Трампа, Путін говорив про це під час телефонної розмови із президентом США.
Інститут вивчення війни припустив, що такими пропозиціями Путін хоче виставити себе "поважним миротворцем" та намагається відвернути увагу світу від війни Росії проти України.
Бажання Путіна стати посередником висміяв Макрон. Президент Франції зазначив, що у Росії немає авторитету, щоб намагатися допомагати укласти мир будь-де у світі. До того ж Росія залучена до високоінтенсивного збройного конфлікту, де виступає агресором та злісним порушником Статуту ООН.
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