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До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави, - "Нафтогаз"

Фото: до кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника НАКу Олексія Чернишова в інтервʼю "Економічній правді".

За його словами, наразі "Нафтогаз" уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.

"Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року", - запевнив Олексій Чернишов.

Він також додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу "Нафтогаз" вимагає інвестицій для своєї роботи.

Раніше "Нафтогаз" скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.

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Дмитро ФірташНафтогаз України