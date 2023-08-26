До кінця року облгази Фірташа перейдуть в управління держави, - "Нафтогаз"

За його словами, наразі "Нафтогаз" уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.

"Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року", - запевнив Олексій Чернишов.

Він також додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу "Нафтогаз" вимагає інвестицій для своєї роботи.

Раніше "Нафтогаз" скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.