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До конца года облгазы Фирташа перейдут в управление государства, - "Нафтогаз"

Фото: до конца года облгазы Фирташа перейдут в управление государства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Наиболее системные облгазы, принадлежавшие подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, уже находятся под контролем НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАКа Алексея Чернышева в интервью "Экономической правде".

По его словам, "Нафтогаз" уже перебрал управление в 13 из 26 облгазов Дмитрия Фирташа, и эта работа продолжается.

"Мы контролируем большую часть распределения. Этот процесс будет завершен до конца текущего года", - заверил Алексей Чернышев.

Он также добавил, что любая компания, переходящая в группу "Нафтогаз", требует инвестиций для своей работы.

Ранее "Нафтогаз" упразднил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа.

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Дмитрий ФирташНафтогаз Украины