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До кінця року чекаємо на нові системи ППО та ПРО, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

До кінця року Україна може отримати нові системи ПРО та ППО. Домовленості щодо їх постачання вже перебувають у процесі реалізації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами. Є речі, які на перспективу пропрацьовуються", - зазначив Кулеба.

За його словами, щодо ППО та ПРО також є певні домовленості, які перебувають у стані реалізації.

"Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", - наголосив глава МЗС.

Раніше Кулеба заявив, що системи ППО мають увійти до наступного пакету військової допомоги від Італії для України.

Також стало відомо, що Італія разом із Францією може передати Україні системи ППО. Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.

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