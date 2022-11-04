До конца года ждем новые системы ПВО и ПРО, - Кулеба

До конца года Украина может получить новые системы ПРО и ПВО. Договоренности по их поставкам уже находятся в процессе реализации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень многое, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - отметил Кулеба.
По его словам, касательно ПВО и ПРО также есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.
"Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - подчеркнул глава МИД.
Ранее Кулеба заявил, что системы ПВО должны войти в следующий пакет военной помощи от Италии для Украины.
Также стало известно, что Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.