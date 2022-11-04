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До конца года ждем новые системы ПВО и ПРО, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

До конца года Украина может получить новые системы ПРО и ПВО. Договоренности по их поставкам уже находятся в процессе реализации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень многое, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - отметил Кулеба.

По его словам, касательно ПВО и ПРО также есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.

"Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что системы ПВО должны войти в следующий пакет военной помощи от Италии для Украины.

Также стало известно, что Италия вместе с Францией может передать Украине системы ПВО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.

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