Кулеба після розмови з очільником МЗС Італії сподівається на ППО в новому пакеті допомоги
Системи ППО мають увійти до наступного пакета військової допомоги від Італії для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"У нашому дзвінку мій італійський колега Антоніо Таджані і я зосередився на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.
Кулеба додав, що вони обговорили наступний пакет військової допомоги.
"Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні, але тимчасово.
Також стало відомо, що Італія разом з Францією може передати Україні системи ППО.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.
Вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з міністрами оборони Італії та Фінляндії.
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