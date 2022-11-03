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Кулеба після розмови з очільником МЗС Італії сподівається на ППО в новому пакеті допомоги

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 21:06
Кулеба після розмови з очільником МЗС Італії сподівається на ППО в новому пакеті допомоги Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Системи ППО мають увійти до наступного пакета військової допомоги від Італії для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"У нашому дзвінку мій італійський колега Антоніо Таджані і я зосередився на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що вони обговорили наступний пакет військової допомоги.

"Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні, але тимчасово.

Також стало відомо, що Італія разом з Францією може передати Україні системи ППО.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.

Вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з міністрами оборони Італії та Фінляндії.

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