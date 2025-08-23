Кінцева ціна електроенергії для промисловості залишилась конкурентною після зміни прайс-кепів, - експерт

"Перегляд верхньої межі прайс-кепу дозволив збільшити обсяг імпорту з ЄС у 2,3 раза та покрити дефіцит. Це рішення НКРЕКП ухвалила з єдиною метою - не допустити відключень споживачів через можливий дефіцит в енергосистемі у вечірній пік споживання та забезпечити надійність поставок для промисловості. Зміна прайс-кепів не означає автоматичного підвищення цін", - пояснив Омельченко.

Фахівці відзначають, що влітку порівняння українських цін на ринку "на добу наперед" з європейськими може бути оманливим через різну структуру генерації в державах континенту та сезонний профіцит сонячної електроенергії в ЄС.

При цьому, за словами Омельченка, кінцева ціна для української промисловості залишається порівняно конкурентною.

"Кінцева ціна електроенергії для промисловості в Україні становить 164 євро, що відповідає середньому значенню по ЄС. Це притому, що, на відміну від України, жодна енергосистема країн ЄС не була зруйнована російськими атаками. Для порівняння: кінцева ціна в Німеччині складає 257 євро, у Румунії - 195 євро, а в Польщі - 194 євро", - сказав він.

Раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков заявив, що перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.

За його словами, якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.