Конечная цена электроэнергии для промышленности осталась конкурентной после изменения прайс-кепов, - эксперт

"Пересмотр верхней границы прайс-кэпа позволил увеличить объем импорта из ЕС в 2,3 раза и покрыть дефицит. Это решение НКРЭКУ приняла с единственной целью - не допустить отключений потребителей из-за возможного дефицита в энергосистеме в вечерний пик потребления и обеспечить надежность поставок для промышленности. Изменение прайс-кепов не означает автоматического повышения цен", - пояснил Омельченко.

Специалисты отмечают, что летом сравнение украинских цен на рынке "на сутки вперед" с европейскими может быть обманчивым из-за разной структуры генерации в государствах континента и сезонного профицита солнечной электроэнергии в ЕС.

При этом, по словам Омельченко, конечная цена для украинской промышленности остается сравнительно конкурентной.

"Конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине составляет 164 евро, что соответствует среднему значению по ЕС. Это притом, что, в отличие от Украины, ни одна энергосистема стран ЕС не была разрушена российскими атаками. Для сравнения: конечная цена в Германии составляет 257 евро, в Румынии - 195 евро, а в Польше - 194 евро", - сказал он.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заявил, что пересмотр предельных цен позволяет отслеживать поведение рынка и постепенно готовиться к их отмене.

По его словам, если цены будут оставаться стабильными даже в более широких пределах, система сможет перейти к полноценной работе без регуляторных барьеров.