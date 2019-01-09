ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кинотеатру "Киев" не продлили аренду

Новости » Общество    09.01.2019 - 22:33
Кинотеатру "Киев" не продлили аренду
Фото: кинотеатр "Киев" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Для продления срока необходимо обращение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности

"Культурному центру "Кинотеатр "Киев" не будут продлевать договор аренды помещения. Об этом сообщает департамента коммунальной собственности Киева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Департамент сообщил ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", что срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Киев" продлеваться не будет", - говорится в документе.

Также отмечается, что для продления срока необходимо обращение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности, а к ним никто с такой просьбой не обращался.

В документе говорится, что принимая решение о непродлении аренды, департамент руководствовался письмом от Департамента культуры, который высказал мнение о передаче кинотеатра в собственность коммунальной сети "Киевкинофильм".

Напомним, ранее сообщалось, что "Кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды, который истекает 4 января 2019 года.

При этом позже директор департамента культуры Диана Попова заявила, что кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате и для эффективного управления может быть включен в сеть "Киевкинофильм". 

Синоптики предупреждают о гололедице и небольшом снеге в Киеве Цены на АЗС в Киеве почти не изменились
Новости Украины КиевКиевкинотеатр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь