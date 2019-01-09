Кинотеатру "Киев" не продлили аренду

Фото: кинотеатр "Киев" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Для продления срока необходимо обращение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности

"Культурному центру "Кинотеатр "Киев" не будут продлевать договор аренды помещения. Об этом сообщает департамента коммунальной собственности Киева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Департамент сообщил ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", что срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Киев" продлеваться не будет", - говорится в документе.

Также отмечается, что для продления срока необходимо обращение постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности, а к ним никто с такой просьбой не обращался.

В документе говорится, что принимая решение о непродлении аренды, департамент руководствовался письмом от Департамента культуры, который высказал мнение о передаче кинотеатра в собственность коммунальной сети "Киевкинофильм".

Напомним, ранее сообщалось, что "Кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды, который истекает 4 января 2019 года.

При этом позже директор департамента культуры Диана Попова заявила, что кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате и для эффективного управления может быть включен в сеть "Киевкинофильм".