Кінотеатру "Київ" не продовжили оренду

Фото: кінотеатр "Київ" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Для продовження строку необхідно звернення постійної комісії Київської міської ради з питань власності

"Культурному центру "Кінотеатр "Київ" не будуть продовжувати договір оренди приміщення. Про це повідомляє департаменту комунальної власності Києва, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Департамент повідомив ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", що строк дії договору оренди цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Київ" продовжуватися не буде", - йдеться в документі.

Також зазначається, що для продовження строку необхідно звернення постійної комісії Київської міської ради з питань власності, а до них ніхто з таким проханням не звертався.

У документі говориться, що приймаючи рішення про непродовження оренди, департамент керувався листом від Департаменту культури, який висловив думку про передачу кінотеатру у власність комунальної мережі "Київкінофільм".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується 4 січня 2019 року.

При цьому пізніше директор департаменту культури Діана Попова заявила, що кінотеатр "Київ" продовжить свою роботу в нинішньому форматі і для ефективного управління може бути включений в мережу "Київкінофільм".