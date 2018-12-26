В Киеве могут закрыть один из кинотеатров

Фото: кинотеатр "Киев" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Кинотеатр "Киев" могут закрыть до Рождества

Культурный центр "Кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды, который истекает 4 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко в Facebook.

Он сообщил, что в связи с этим дальнейшая работа кинотеатра находится под вопросом.

"Сегодня провел встречу с руководителем кинотеатра "Киев " Вилией Ивановной Бондаренко, которая сообщила о том, что дальнейшая работа кинотеатра сейчас находится под вопросом. Уже через неделю, а именно 4 января 2019, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности и который уже в течение двух десятилетий находится в пользовании ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев", - сообщил Ильенко.

По его словам, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.

"Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников", - отметил председатель он.

Напомним, в Киеве 1 октября 2018 года останавил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.