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Кінотеатри працюватимуть під час тривог, але з обмеженнями: що зміниться

19:41 10.09.2026 Чт
2 хв
Окремо українцям роз'яснили, як можна оформити повернення квитків
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: кінотеатри почнуть працювати під час тривог (Getty Images)

Кінотеатри в Україні почнуть працювати під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Правила роботи відрізняються залежно від конкретної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивний коментар пресслужби "Оскара" та Multiplex у Instagram.

Робота Multiplex

Для відвідувачів та персоналу введено оновлений алгоритм дій.

Під час "жовтого" рівня тривоги:

  • показ фільму тимчасово припиняють;
  • гостям повідомляють про загрозу та вказують напрямок до найближчого укриття;
  • після завершення оголошення сеанс поновлюється, а глядачі можуть продовжити перегляд.

Під час "червоного" рівня тривоги:

  • кінотеатр повністю припиняє роботу, а показ скасовують;
  • відвідувачів направляють у безпечні місця;
  • роботу закладу може бути відновлено після відбою або зниження рівня загрози до "жовтого".

У пресслужбі Multiplex уточнили, що регламент може відрізнятись в окремих установах залежно від місцевої влади чи правил конкретного ТРЦ.

При цьому, якщо сеанс було скасовано через "червоний" рівень тривоги, глядачі зможуть оформити повернення квитків у вигляді промокодів на майбутній сеанс.

Якщо показ переривався через "жовтий" рівень, повернути квитки зможуть ті, хто покинув сеанс.

Робота "Оскар"

Як повідомили РБК-Україна у пресслужбі мережі київських кінотеатрів "Оскар", вони працюватимуть відповідно до правил роботи ТРЦ, в яких перебувають.

Більш докладних деталей там не розкрили.

РБК-Україна також звернулось із запитом до "Планети Кіно", але на момент публікації не отримало відповіді.

Рівні тривог

Нагадаємо, в Україні ввели "жовтий" та "червоний" рівні повітряних тривог через російські безперервні атаки реактивними дронами.

"Жовту" тривогу оголошують під час загрози атаки безпілотниками. А "червону" - при масованих атаках та ракетній загрозі.

До речі, частина ТРЦ Києва вже визначилась із правилами роботи під час тривог. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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ОскарВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар