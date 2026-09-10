Кинотеатры будут работать во время тревог, но с ограничениями: что изменится

Кинотеатры в Украине начнут работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Правила работы отличаются в зависимости от конкретной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий пресс-службы "Оскара" и Multiplex в Instagram.
Для посетителей и персонала введен обновленный алгоритм действий.
Во время "желтого" уровня тревоги:
Во время "красного" уровня тревоги:
В пресс-службе Multiplex уточнили, что регламент может отличаться в отдельных учреждениях в зависимости от местных властей или правил конкретного ТРЦ.
При этом, если сеанс был отменен из-за "красного" уровня тревоги, зрители смогут оформить возврат билетов в виде промокодов на предстоящий сеанс.
Если же показ прерывался из-за "желтого" уровня, вернуть билеты смогут те, кто покинул сеанс.
Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе сети киевских кинотеатров "Оскар", они будут работать в соответствии с правилами работы ТРЦ, в которых находятся.
Более подробных деталей там не раскрыли.
РБК-Украина также обратилось с запросом в "Планету Кино", но на момент публикации не получило ответ.
Напомним, в Украине ввели "желтый" и "красный" уровни воздушных тревог из-за российских непрерывных атак реактивными дронами.
"Желтую" тревогу объявляют при угрозе атаки беспилотниками. А "красную" - при массированных атаках и ракетной угрозе.
К слову, часть ТРЦ Киева уже определилась с правилами работы во время тревог. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.