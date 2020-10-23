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Полтава ослабит карантин, несмотря на "красную зону"

Полтава, Пятница 23 октября 2020 16:25
Полтава ослабит карантин, несмотря на "красную зону"
Фото: девочка в маске (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Полтава, которая находится в "красной зоне", не будет усиливать карантинные ограничения. При этом в городе могут открыть кинотеатры.

Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook.

"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - отметил он.

По словам Шамоты, что в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

Напомним, сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Полтава снова попала в "красную зону".

Кроме того, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу за прошедшие сутки заразились 7517 человек.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

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