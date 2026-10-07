Кіностудія Довженка у Києві знову постраждала через атаку РФ

Нагадаємо, у червні Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві - одну з найстаріших кіностудій України. Тоді було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни.

Також 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ.