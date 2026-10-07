Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших в результате вражеской атаки нет. На месте работают спасатели, полиция и экстренная медицинская помощь.