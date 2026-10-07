Киностудия Довженко в Киеве снова пострадала из-за атаки РФ

Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве снова пострадала в результате российских обстрелов ночью 7 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook киностудии.
"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших в результате вражеской атаки нет. На месте работают спасатели, полиция и экстренная медицинская помощь.
Напомним, в июне Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве - одну из старейших киностудий Украины. Тогда была уничтожена самая старая коллекция костюмов страны.
Также 30 сентября сообщалось, что в Шевченковском районе столицы на территории киностудии имени Александра Довженко вспыхнул пожар.
Инцидент произошел на фоне очередной воздушной атаки РФ.