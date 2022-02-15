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Кіно-сервіс США відстежуватиме погляд, щоб підтвердити перегляд реклами

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Вівторок 15 лютого 2022 12:56
Кіно-сервіс США відстежуватиме погляд, щоб підтвердити перегляд реклами Фото: кіно-сервіс США відстежуватиме погляд, щоб підтвердити перегляд реклами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кіно-сервіс MoviePass відстежуватиме погляд користувачів під час перегляду реклами. Таким чином вони зможуть заробляти віртуальну валюту, яку можна витратити на фільми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vice.

Компанія провела першу презентацію після банкрутства, оголосивши про нову систему "зароби, поки користуєшся".

Як зазначає глава сервісу Стейсі Спайкс, тепер користувачі зможуть заробляти віртуальну валюту під час перегляду реклами. Її можна буде використовувати під час покупки квитків у кіно. Головна умова - подивитися рекламу не відкладаючи при цьому телефон і, в цілому, не відволікаючись від неї.

MoviePass буде використовувати технологію розпізнавання облич і відстежуватиме напрямок погляду. Коли користувач буде відволікатися - відеоролик припинить програватися.

"Коли я дивлюся на рекламу, вона відтворюється. Але якщо я зупиняюсь і не звертаю на це уваги, контент фактично призупиняється. У нас була рання версія програми, люди просто клали смартфон, не звертаючи на рекламу ніякої уваги. Прямо зараз 70% відеореклами невидимі", - зазначив Спайкс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сервіси YouTube і TikTok передають особисті дані користувачів третім сторонам.

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