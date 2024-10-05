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"Кінець жахіття". Скандальний чемпіон світу-2018 відреагував на скорочення бану за допінг

Фото: Поль Погба навесні зможе повернутися у великий футбол (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник туринського "Ювентуса" та збірної Франції Поль Погба досягнув зменшення дискваліфікації за вживання заборонених речовин і готовий якомога швидше повернутися на поле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні скоротив дискваліфікацію француза. Замість чотирьох років він відсидить в бані всього 18 місяців.

Погба зможе відновити тренування з командою у січні. Натомість право зіграти в офіційних поєдинках з'явиться в березні. Щоправда, "Юве" раніше планував достроков розірвати контракт із хавбеком.

"Нарешті це жахіття завершилося. Я з нетерпінням чекаю той день, коли знову зможу повернутися на шлях мрії. Я завжди казав, що ніколи свідомо не порушував правила WADA, приймаючи виписану лікарем харчову добавку, що не впливає на результати виступів спортсменів", – заявив Погба.

Торік у серпні французький хавбек провалив допінг-тест. У пробі Погба виявили метаболіти тестостерону. Він наполіг на відкритті проби B допінг-тесту, але з нею підтвердився позитивний аналіз на заборонені речовини.

Хто такий Поль Погба

Уродженець передміста Парижа, виховувався у "Торсі" та "Гаврі". У 16 років потрапив до академії англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебютував за "червоних дияволів" у сезоні 2011/12. Далі відмовився підписати з МЮ новий контракт і безкоштовно перебрався в "Ювентус". Став лідером туринців і через 4 роки повернувся на "Олд Траффорд" за 105 млн євро. Однак, сповна проявити себе в лавах манкуніанців не зумів.

Перед сезоном 2022/23 знову повернувся до "Юве" вільним агентом. Фактично весь рік пропустив через травми. У колекції трофеїв – 4 Скудетто, Ліга Європи 2016/17, інші командні кубки. У складі збірної Франції став чемпіоном світу в 2018 році та тріумфував у Лізі націй 2020/21.

До слова, раніше "Ювентус" оформив камбек проти РБ "Лейпциг" у Лізі чемпіонів.

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