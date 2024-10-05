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"Конец ужаса". Скандальный чемпион мира-2018 отреагировал на сокращение бана за допинг

Фото: Поль Погба весной сможет вернуться в большой футбол (facebook.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба добился уменьшения дисквалификации за употребление запрещенных веществ и готов поскорее вернуться на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне сократил дисквалификацию француза. Вместо четырех лет он отсидит в бане всего 18 месяцев.

Погба сможет возобновить тренировки с командой в январе. В свою очередь раво сыграть в официальных поединках появится в марте. Правда, "Юве" раньше планировал досрочно расторгнуть контракт с хавбеком.

"Наконец-то этот ужас завершился. Я с нетерпением жду тот день, когда снова смогу вернуться на путь мечты. Я всегда говорил, что никогда сознательно не нарушал правила WADA, принимая выписанную врачом пищевую добавку, не влияющую на результаты выступлений спортсменов", – заявил Погба.

В августе прошлого года французский хавбек провалил допинг-тест. В пробе Погба обнаружили метаболиты тестостерона. Он настоял на открытии пробы B допинг-теста, но с ней подтвердился положительный анализ на запрещенные вещества.

Кто такой Поль Погба

Уроженец пригорода Парижа, воспитывался в "Торси" и "Гавре". В 16 лет попал в академию английского "Манчестер Юнайтед".

Дебютировал за "красных дьяволов" в сезоне 2011/12. Далее отказался подписать с МЮ новый контракт и бесплатно перебрался в "Ювентус". Стал лидером туринцев и через 4 года вернулся на "Олд Траффорд" за 105 млн евро. Однако сполна проявить себя в рядах манкунианцев не сумел.

Перед сезоном 2022/23 снова вернулся в "Юве" свободным агентом. Фактически весь год пропустил из-за травм. В коллекции трофеев – 4 Скудетто, Лига Европы 2016/17, другие командные кубки. В составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году и триумфовал в Лиге наций 2020/21.

К слову, ранее "Ювентус" оформил камбэк против РБ "Лейпциг" в Лиге чемпионов.

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