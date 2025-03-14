Кінець шантажу: союзника Путіна хочуть позбавити права голосу в Євросоюзі, - FT

Однак остання спроба Угорщини, найбільш проросійського члена ЄС, шантажувати інших, щоб отримати преференції для Кремля, довела терпіння інших столиць до межі, пише FT.

За даними видання, багато посадових осіб знову відкрито обговорюють можливість використання проти Угорщини процедури статті 7 - найсильнішого варіанту позбавлення держави-члена права голосу -. При цьому вони повністю усвідомлюють політичні проблеми і наслідки такого кроку.

Якщо Угорщина зробить той самий трюк у липні, коли економічні санкції проти Росії, включно з тими, що заморожують активи Кремля в Європі, підлягатимуть продовженню, заклики до рішучих дій проти Будапешта можуть досягти апогею, зазначає FT.

Продовження санкцій

За даними FT, посли ЄС 13 березня весь день сперечалися з посланцем Угорщини в Брюсселі, який вимагав, щоб олігарха, який займається нафтою і банківським бізнесом, Михайла Фрідмана і ще сімох людей, відібраних Будапештом, було виключено зі списку, інакше він відмовиться схвалити продовження санацій.

За словами чиновників, зіткнувшись із можливістю скасування заморожування активів і заборони на поїздки щодо всіх осіб, які перебувають під санкціями, включно з Володимиром Путіним, і мільярдерами з розкішними яхтами в європейських портах, решта 26 погодилися рухатися далі, погодившись із виключенням трьох осіб зі списку.

У підсумку санкції проти Фрідмана залишаються чинними. Зі списку були виключені Гульбахор Ісмаїлова, сестра відомого бізнесмена Алішера Усманова, бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор і міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов.

Четвертий, бізнесмен Володимир Рашевський, був виключений через слабкі юридичні підстави, а не через тиск Будапешта. Ще трьох було виключено зі списку у зв'язку з їхньою смертю.