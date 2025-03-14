Конец шантажу: союзника Путина хотят лишить права голоса в Евросоюзе, - FT

Однако последняя попытка Венгрии, самого пророссийского члена ЕС, шантажировать остальных, чтобы получит преференции для Кремля, довела терпение других столиц до предела, пишет FT.

По данным издания, многие должностные лица вновь открыто обсуждают возможность использования против Венгрии процедуры статьи 7 - самого сильного варианта лишения государства-члена права голоса -. При этом они полностью осознают политические проблемы и последствия такого шага.

Если Венгрия проделает тот же трюк в июле, когда экономические санкции против России, включая те, которые замораживают активы Кремля в Европе, будут подлежать продлению, призывы к решительным действиям против Будапешта могут достичь апогея, отмечает FT.

Продление санкций

По данным FT, послы ЕС 13 марта весь день спорили с посланником Венгрии в Брюсселе, который требовал, чтобы олигарх, занимающийся нефтью и банковским бизнесом Михаил Фридман и еще семь человек, отобранных Будапештом, были исключены из списка, иначе он откажется одобрить продление санаций.

По словам чиновников, столкнувшись с возможностью отмены заморозки активов и запрета на поездки в отношении всех лиц, находящихся под санкциями, включая Владимира Путина, и миллиардеров с роскошными яхтами в европейских портах, остальные 26 согласились двигаться дальше, согласившись с исключением трех человек из списка.

В итоге санкции против Фридмана остаются в силе. Из списка были и исключены Гульбахор Исмаилова, сестра известного бизнесмена Алишера Усманова, бизнесмен Вячеслав Моше Кантор и министр спорта России Михаил Дегтярев.

Четвертый, бизнесмен Владимир Рашевский, был исключен из-за слабых юридических оснований, а не из-за давления Будапешта. Еще трое были исключены из списка в связи с их смертью.