ЄС продовжив санкції проти російських олігархів, зламавши опір двох країн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, угода, яка продовжить санкції на шість місяців, була досягнута після того, як три імені були виключені зі списку на прохання Будапешта.

Люксембург посилив тиск в останню хвилину з метою виключення зі списку магната Михайла Фрідмана, але він залишиться під санкціями.

За інформацією Reuters, зі списку було виключено Гульбахор Ісмаїлову, сестру відомого бізнесмена Алішера Усманова, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора і міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова.

Четвертий, бізнесмен Володимир Рашевський, був відсторонений від посади через слабкі юридичні підстави, а не через тиск Будапешта. Ще трьох було виключено зі списку у зв'язку з їхньою смертю.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України.

ЄС посилює тиск на Росію.



Ми продовжуємо наші санкції щодо майже 2400 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з триваючою агресією Росії проти України, в тому числі:



- Заборони на поїздки

- Заморожування активів

- Заборона на фінансування/ресурси



Наша рішучість у підтримці України є рішучою. - Урсула фон дер Ляєн (@vonderleyen) 14 березня 2025 року

Подібні продовження термінів, пов'язані з вторгненням Росії в Україну, були здебільшого звичною справою впродовж кількох років, але Угорщина почала блокувати їх після перемоги президента США Дональда Трампа в листопаді.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, проросійський політик, який також є близьким союзником Трампа, створив проблему через розширення режиму санкцій проти Росії на початку цього року, перш ніж відступити в останню хвилину. Цього разу Угорщина спочатку наполягала на виключенні восьми імен.

Угорщина, зокрема, вимагала виключити зі списку Фрідмана.

Фрідман - один із найвідоміших бізнесменів Росії, який заробив мільярди в банківській справі, нафті та роздрібній торгівлі. Він і його діловий партнер Петро Авен здобули несподівані перемоги у квітні минулого року в суді загальної юрисдикції ЄС, який ухвалив, що ЄС помилково заніс їх до списку у 2022 році. Суд заявив, що не надав достатніх доказів їхніх тісних зв'язків із Путіним. Перемога олігархів стала найсерйознішим ударом по режиму санкцій ЄС проти Росії з моменту вторгнення.

Але вони залишаються під другим рішенням ЄС про санкції у 2023 році через їхній бізнес на Росії. Латвія подала апеляцію на перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.