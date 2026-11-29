Парламент Данії (Фолькетинг) ухвалив законопроєкт L 43, який суттєво обмежує доступ до дозволів на тимчасове проживання для українців та скасовує низку спеціальних умов їхнього перебування в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт данського парламенту.

Документ, поданий міністром імміграції та інтеграції Мортеном Бьодсковом, успішно пройшов третє читання та був остаточно затверджений 26 листопада 2026 року.

Закон обмежує можливість отримання посвідки на проживання за спеціальною процедурою для тих громадян, які прибули з менш постраждалих від війни регіонів України.

Окрім територіальних обмежень, нові правила прирівнюють українських біженців у правах та обов'язках до інших категорій іноземців.

Зокрема, на переміщених осіб поширюється стандартний трудовий обов'язок, що передбачає залученість до роботи або відповідних заходів зайнятості обсягом до 37 годин на тиждень.

Водночас влада скасовує спеціальні освітні умови, позбавляючи українців можливості навчатися українською чи англійською мовами, а також користуватися пільговими форматами дистанційної освіти.

Реалізація нових норм відбуватиметься у два етапи - перша частина обмежень набуде чинності вже з 1 грудня 2026 року, а решта положень закону почне діяти з 1 січня 2027 року.