Більшість українців у Німеччині розглядають повернення додому лише після війни, - ЗМІ

Близько 60 українців у Берліні звернулися до Центру єдності з питаннями щодо повернення додому. Серед них було лише троє чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post .

За даними консультаційного центру Unity Hub Berlin, громадяни зверталися переважно за інформаційною та консультаційною допомогою. Вони цікавилися загальними умовами для виїзду, наявними механізмами підтримки та перспективами реінтеграції в Україні.

Переважна більшість заявників зазначає, що розглядає можливість повернення в Україну лише після остаточного припинення активних бойових дій та стабілізації безпекової ситуації.

У центрі також уточнили, що серед усіх, хто звернувся, було лише троє чоловіків призовного віку.

У Unity Hub Berlin зауважили, що не мають підтверджених даних про кількість людей, які на кінець жовтня після консультацій розпочали практичну підготовку до виїзду чи фактично повернулися в Україну.

За інформацією МВС Німеччини, наприкінці травня в країні проживали понад 1,3 млн українців, які виїхали через війну. З них майже 266 тисяч становили чоловіки віком від 23 до 60 років.

Водночас сама наявність цих чоловіків у Німеччині не означає, що всі вони підлягають мобілізації. Частина громадян може мати передбачені законодавством підстави для звільнення від військової служби.

Що відомо про Unity Hub Berlin

Центри єдності (Unity Hubs) - це простори, де українці можуть отримати інформаційно-консультаційну підтримку, дізнатися про можливості в Україні та долучитися до культурних, освітніх і громадських заходів. Їх створюють і забезпечують роботу відповідно до домовленостей між Україною та країнами перебування.

Зокрема, Unity Hub Berlin надає консультації щодо пенсій і соціальних виплат в Україні, користування порталом Пенсійного фонду, оформлення українських документів, зокрема закордонного паспорта та ID-картки, а також апостилювання документів.

У центрі також можна отримати інформацію про перебування в Німеччині, зокрема тимчасовий захист за параграфом 24, дозволи на проживання, житлові питання, права й обов'язки українців. Крім того, відвідувачам допомагають зорієнтуватися з працевлаштуванням, навчанням, професійним розвитком, визнанням кваліфікацій і програмами підтримки.

Окремо центр інформує про можливості добровільного повернення в Україну, державні послуги та програми реінтеграції.

Крім консультацій, Unity Hub Berlin є простором для спілкування української громади. Тут регулярно проводять виставки, лекції, дискусії, майстер-класи, культурні й освітні заходи, зокрема для дітей і молоді. Вони допомагають зберігати українську культуру, знайомитися із сучасною Україною та підтримувати зв'язок зі спільнотою.