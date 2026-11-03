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У Польщі на 95 тисяч скоротилася кількість українців під тимчасовим захистом: що сталося

14:30 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
У Польщі на 95 тисяч скоротилася кількість українців під тимчасовим захистом: що сталося Чому різко скоротилась кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі (фото: Getty Images)
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У Польщі помітно зменшилася кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту. На початку серпня 2026 року його мали 951 тисяча українців, а на початку жовтня - вже 856 тисяч. Однак це не означає, що майже 100 тисяч людей за цей час виїхали з країни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на OKO.press.

Чому поменшало українців зі статусом UKR

Однією з головних причин скорочення стала перевірка документів. Українці, які отримали статус UKR без пред’явлення чинного документа для подорожей, мали підтвердити свою особу до 31 серпня 2026 року. Ті, хто цього не зробив, автоматично втратили статус.

Водночас частина громадян України переходить на інші підстави для легального проживання в Польщі. Зокрема, вони отримують карти побиту CUKR або інші дозволи на проживання.

Тому зменшення кількості людей зі статусом тимчасового захисту не можна прирівнювати до кількості українців, які залишили Польщу.

Серед дітей скорочення найбільше

Найпомітніше кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася серед дітей - приблизно на 18%.

Експерти зазначають, що попередні реєстри могли містити дані людей, які давно виїхали з Польщі. Через це наразі складно встановити, скільки українських біженців фактично проживає в країні.

Раніше ми писали про те, що польські компанії почали стриманіше набирати в штат постійних працівників у другому кварталі 2026-го.

Читайте також про те, що українські чоловіки віком 25-34 роки у Польщі отримують у середньому на 1500 злотих на місяць більше, ніж поляки тієї самої вікової групи.

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