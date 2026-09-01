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Кінець підтримки: Apple остаточно списала популярні MacBook

16:33 01.09.2026 Вт
2 хв
Які лептопи більше не мають сервісної підтримки?
aimg Ольга Завада
Apple припинила підтримку трьох MacBook на Intel (фото: Pexels)

Apple офіційно перевела три моделі ноутбуків MacBook Pro та MacBook Air на процесорах Intel до категорії застарілих пристроїв. Розробники Купертіно повністю припиняють їхнє обслуговування у сервісних центрах.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Які моделі втратили офіційну підтримку?

У вересні 2026 року до списку повністю застарілих пристроїв потрапили три популярні ноутбуки на базі процесорів Intel:

MacBook Pro 13 (2017) з двома портами Thunderbolt 3: остання підтримувана версія операційної системи - macOS Ventura (2022 рік).

MacBook Air (2018) з екраном Retina: перший у лінійці Air із сенсором Touch ID, зменшеними рамками та Retina-дисплеєм. Ноутбук підтримує ОС лише до macOS Sonoma.

MacBook Pro 13 (2018) із чотирма портами Thunderbolt 3 оснащувався екраном із технологією True Tone та оновленою клавіатурою "метелик" 3-го покоління. Максимально доступна ОС - macOS Sequoia.

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Градація статусів та винятки для акумуляторів

За правилами Apple продукт отримує статус "вінтажного" (vintage), якщо з моменту припинення його офіційних продажів минуло від 5 до 7 років. У цей період компанія продовжує сервісне обслуговування за наявності деталей на складах.

Після перетину 7-річного рубежу пристрій визнається "застарілим" (obsolete).

Що відбувається?

Припинення випуску деталей: Apple повністю зупиняє виробництво та постачання оригінальних запчастин.

Апаратний ремонт не здійснюється: фірмові та авторизовані сервіси відмовляють у відновленні пристрою.

Пільгова заміна батарей не проводиться: єдиним винятком залишається програма заміни акумуляторів, яка діє до 10 років із моменту зняття ноутбука з продажу (за умови наявності батарей на складі).

Фахівці Купертіно зазначають, що через високу вартість компонентів ремонт цих моделей у сторонніх сервісах у 2026 році часто є економічно недоцільним, тож власникам застарілої техніки Apple радять подбати про оновлення.

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