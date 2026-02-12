Кінець нафтової ізоляції РФ? У США зробили приголомшливу заяву

За його словами, якщо конфлікт між Росією та Україною буде врегульований, а також стабілізуються умови в Венесуелі та Ірані, це дозволить значно знизити ціни на нафту.

«Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити суттєве зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також щодо Росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з-під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок», — пояснив він.

Водночас Бессент підкреслив, що такі зміни відбудуться лише після офіційного врегулювання конфлікту та укладення відповідних міжнародних домовленостей. Міністр наголосив, що це не лише дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, а й стане сигналом для стабілізації світових енергетичних цін.

Експерти зазначають, що така можливість демонструє гнучкий підхід США до санкційної політики: у разі виконання умов мирного врегулювання країна готова дозволити часткове відновлення торгівлі енергоресурсами. Це може істотно вплинути на світові ціни на нафту та енергетичну безпеку багатьох держав.

За оцінками аналітиків, скасування санкцій з російської нафти стало б однією з найзначніших змін на ринку енергоносіїв останніх років, потенційно знижуючи залежність від інших дорогих джерел енергії та стабілізуючи ціни для споживачів у США, Європі та Азії.