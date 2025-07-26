Кінець липня може неприємно здивувати: цим знакам Зодіаку варто бути обережними

Телець

Зазвичай урівноважений і стабільний Телець може відчути, що ґрунт під ногами трохи хиткий. Важливо уникати імпульсивних покупок і не поспішати з фінансовими рішеннями.

У стосунках можуть загостритися старі образи - краще не провокувати конфлікти та дати час собі та партнеру.

Лев

Кінець липня - це період, коли Левам варто трохи пригальмувати. Надмірна самовпевненість або спроба домінувати може спричинити напругу в колективі чи родині.

Зосередьтеся на слуханні інших і не поспішайте з важливими заявами - ваша думка буде почута, якщо висловлювати її вчасно й тактовно.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей період може виявитися емоційно нестабільним. Можливі внутрішні сумніви, ревнощі або невдоволення, які складно буде приховати.

Астрологи радять уникати маніпуляцій, контролю і драм - краще спрямувати енергію у творчість або спорт, щоб не накопичувати напругу.

Порада для всіх трьох знаків: кінець липня - не причина для паніки, а шанс краще зрозуміти себе. Спокій, стриманість і обережність допоможуть пройти цей період із користю.