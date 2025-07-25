ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Доля приходить не одразу: хто зі знаків Зодіаку знаходить кохання у зрілому віці

П'ятниця 25 липня 2025 10:09
UA EN RU
Доля приходить не одразу: хто зі знаків Зодіаку знаходить кохання у зрілому віці Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання після 30 або навіть 40 років (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Не всім вдається зустріти своє справжнє кохання в юності. Деяким знакам Зодіаку доля готує глибокі почуття і щасливі стосунки вже в зрілому віці після 30, 40, а іноді й пізніше. Астрологи назвали три знаки, яким потрібен час, щоб знайти свою людину.

Про кого йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Скорпіон

Скорпіони - глибокі, пристрасні, але часто закриті у стосунках. У молодості їм важко довіряти, тому вони можуть втрачати потенційно важливі зв'язки через обережність або емоційну обережність.

З роками Скорпіони краще розуміють себе, відпускають страхи та відкриваються для справжніх почуттів. Саме в зрілому віці вони здатні на сильне, глибоке і по-справжньому щасливе кохання.

Козоріг

Козероги зосереджені на кар'єрі, самореалізації та стабільності - у молодості вони часто ставлять особисте життя на паузу. Їхні пріоритети змінюються з віком, коли з'являється більше внутрішнього простору для емоцій.

У зрілому віці Козоріг уже знає, чого хоче, і не витрачає час на випадкові стосунки - саме тоді в його життя може прийти справжнє, глибоке кохання. Такі стосунки часто міцні, стабільні та тривалі.

Риби

Риби з юності мріють про велике кохання, але часто ідеалізують партнерів і розчаровуються. Їм потрібно пройти певні емоційні уроки, щоб навчитися бачити кохання реальним, а не вигаданим.

У зрілому віці Риби стають мудрішими, зберігаючи чутливість, але вже не повторюють помилок минулого. У цей час вони зустрічають людину, яка відповідає їхнім справжнім цінностям і приносить спокій у душу.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті