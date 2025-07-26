Конец июля может неприятно удивить: этим знакам Зодиака следует быть осторожными

Телец

Обычно уравновешенный и стабильный Телец может почувствовать, что почва под ногами немного шаткая. Важно избегать импульсивных покупок и не торопиться с финансовыми решениями.

В отношениях могут обостриться старые обиды - лучше не провоцировать конфликты и дать время себе и партнеру.

Лев

Конец июля - это период, когда Львам стоит немного притормозить. Чрезмерная самоуверенность или попытка доминировать может вызвать напряжение в коллективе или семье.

Сосредоточьтесь на слушании других и не спешите с важными заявлениями - ваше мнение будет услышано, если выражать его вовремя и тактично.

Скорпион

Для Скорпионов этот период может оказаться эмоционально нестабильным. Возможны внутренние сомнения, ревность или недовольство, которые сложно будет скрыть.

Астрологи советуют избегать манипуляций, контроля и драм - лучше направить энергию в творчество или спорт, чтобы не накапливать напряжение.

Совет для всех трех знаков: конец июля - не причина для паники, а шанс лучше понять себя. Покой, воздержание и осторожность помогут пройти этот период с пользой.