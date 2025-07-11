Кінець "легенди": єдиний російський авіаносець "Кузнєцов" можуть пустити на металобрухт

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року перебуває в ремонті, може відправитися на металобрухт. Російське міністерство оборони розглядає можливість відмовитися від відновлення корабля.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське пропагандистське видання "Известия".
З посиланням на власні джерела видання пише, що наразі ремонт та модернізацію авіаносця припинено. Питання щодо його подальшої долі вирішать найближчим часом.
Російська "Об'єднана суднобудівна корпорація", яка відновлює авіаносець, переадресувала запит щодо коментаря на міноборони РФ та керівництво військово-морського флоту. А там відповідей не дали.
Колишній командувач Тихоокеанським флотом РФ адмірал Сергій Авакянц заявив російським пропагандистам, що відмова від ремонту авіаносця є цілком правильною, оскільки "Кузнєцов" - це "дорога та неефективна зброя". Корабель по суті "залишається тільки взяти, розрізати на металобрухт і утилізувати".
Водночас контрадмірал запасу Сергій Чекмасов заявив виданню, що попри потребу мати по одному авіаносному з'єднанню на Північному та Тихоокеанському флотах, це питання в першу чергу грошей. Адже всі фінанси зжирає "СВО".
А інші російські експерти пропонують "будувати новий корабель": "Кузнєцов" служить з 1985 року, йому виповнилося 40 років. Це великий вік для сучасного бойового корабля. При цьому вони визнають - палубної авіації для майбутнього корабля немає, оскільки Су-33 застарілі. Тому пропонують купувати китайські літаки.
Радянський Союз не міг будувати авіаносці, як США, тому в Москві прийняли рішення створити новий клас кораблів - важкі авіаносні крейсери. Для них авіагрупа була тільки частиною озброєння, а не головним видом, як на авіаносцях. Зокрема, головною зброєю "Кузнєцова" та його сістершипів були пускові установки протикорабельних ракет "Граніт".
Загалом до розпаду Радянський Союз встиг побудувати п'ять авіаносних крейсерів, ще два залишилися недобудованими станом на 1991 рік:
Авіаносець "Кузнєцов" перебуває на ремонті з 2018 року, при цьому на ньому сталася низка інцидентів. Так, вже у жовтні 2018 року найбільший у Росії плавучий док потонув під Мурманськом в той момент, коли на стапелях перебував "Кузнєцов": корабель зазнав сильних пошкоджень. А у 2019 році на авіаносці сталася велика пожежа.
Планувалося, що "Кузнєцов" вийде в море вже наприкінці 2022 року. Але терміни ремонту вчергове затягнули, а наприкінці грудня 2022 року на кораблі сталася чергова пожежа, яка остаточно прикувала "Кузнєцова" до причалів.
Припускається, що російські чиновники перетворили корабель на величезну корупційну схему. На "ремонті" "Кузнєцова" могли "розпиляти" від 60 до 120 мільярдів рублів.
Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані. Також стало відомо, що частину його екіпажу відправили воювати в Україну, а літаки почали використовувати для супроводу Ту-95МС.
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