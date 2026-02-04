Кінець криптоейфорії? Біткоїн впав до найнижчої відмітки з моменту переобрання Трампа

Біткоїн втратив понад 15% вартості за тиждень, опустившись до рівнів початку листопада 2024 року.

За даними журналістів, нині крипторинок переживає найгірші часи з моменту повернення президента США Дональда Трампа в Білий дім.

Так, у вівторок, 3 лютого, курс головної криптовалюти світу обвалився на 7%, досягнувши 72 877 доларів, що є найнижчим показником з 6 листопада 2024 року. Таким чином, весь той оптимізм, який панував після виборів у США, фактично випарувався.

А якщо згадати 6 жовтня 2025 року, коли біткоїн штурмував позначку в 126 000 доларів, то падіння виглядає катастрофічним. Ще б пак, з моменту історичного максимуму у жовтні минулого року актив втратив близько 40% своєї вартості.

За словами старшого трейдера деривативів у FalconX Бохана Цзяна, різке падіння спричинене масовою ліквідацією позицій трейдерів, які сподівалися на швидке відновлення ринку і робили ставки на підйом курсу біткоїна понад 80 000 доларів.

"Багато позицій були ліквідовані, що додатково тиснуло на ціни", - зазначив він.

Причини падіння

На ситуацію також вплинули геополітичні та ринкові ризики. Так, поки напруженість між США та Іраном зростає, інвестори замість криптовалюти почали масово скуповувати реальне золото та срібло.

Крім того, інвесторів змусили нервувати заяви Дональда Трампа про нові мита (податки на імпорт). Тут спрацьовує принцип, що коли у світовій економіці пахне нестабільністю, то люди намагаються вийти з "ризикових" активів, а криптовалюта - це перший кандидат на продаж у такі моменти.

Додатково тиск чинять відступ індексу S&P 500 від рекордних значень та зростання цін на нафту через глобальні напруження.

Інвестори та трейдери уважно стежать за подальшими діями Трампа та глобальними економічними показниками, оскільки навіть невеликі зміни у політиці США здатні викликати різкі коливання на крипторинку. Наразі загальне падіння за поточний рік вже складає майже 14%.